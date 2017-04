Il Crotone fa l'impresa, 2-1 all'Inter

Crotone-Inter 2-1. Una doppietta di Falcinelli torna a far sperare i calabresi nella salvezza. L'Empoli, infatti, ha solo tre punti di vantaggio quando al termine della stagione rimangono da giocare ancora sette partite. Allo Scida il Crotone passa in vantaggio su rigore concesso per una fallo di mano di Medel. Falcinelli trasforma con freddezza e tre minuti dopo raddoppia sfruttando il cattivo posizionamento della difesa dell'Inter. La squadra di Pioli dimezza lo svantaggio nella ripresa con D'Ambrosio ma nel finale non sfrutta alcune buone situazione e il Crotone può esultare per l'impresa.