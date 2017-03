Omicidio Lettieri, i Ris sul luogo del delitto

I Ris di Messina sono tornati stamattina nell'abitazione di via Cilea a Cirò Marina, dove l'8 marzo scorso é stata assassinata la commessa 42enne Antonella Lettieri.

Come già precisato ieri in una nota del Comando provinciale carabinieri, diffusa in seguito ai rilievi eseguiti dai Ris nella casa del 50enne Salvatore Fuscaldo, in carcere dal 16 del mese, perché accusato del delitto, gli investigatori coordinati dal pm Manca, cercano conferme e riscontri probatori alle loro ipotesi investigative