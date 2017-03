Settant’anni di vita affrontati in coppia

CATANZARO

Un amore senza tempo, una storia lunga una vita. Ci han provato scrittori, poeti e filosofi a spiegare il significato profondo dell’amore, senza mai riuscire a svelare il suo segreto più prezioso: l’eternità. Tra i vicoli stretti e incantati del centro storico l’antica ricetta del “per sempre” ha però trovato vita. Antonio Gallelli e Vittoria Carnuccio si amano da 70 anni e basterebbe questo a spiegare quella strana magia che è l’amore.

La Guerra in Italia era finita da poco e in Calabria lavorare le terre era la speranza di un futuro migliore; Antonio inizia così a raccontare la storia con la sua Vittoria. Una storia fatta di amore e sacrifici, di rispetto e di passione. 89 anni lui, 88 lei, si amano da quando erano appena adolescenti; era una calda domenica d’agosto e nel piccolo borgo di Badolato antico una futura sposa si apprestava a ricevere la sua serenata nel giorno prima delle nozze. Ed è li, non appena la musica inizia a suonare, che Antonio e Vittoria iniziano a conoscersi.