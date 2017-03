Bertolone: perfino un mafioso può “pentirsi” e convertirsi

Come ogni anno, l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, ha indirizzato alla comunità ecclesiale la lettera quaresimale, per aiutare ogni fedele a vivere con impegno questo tempo di grazia. “Misericordia e riconciliazione: piano di volo della Quaresima”, è il titolo della lettera di Bertolone. Il presule esorta la comunità a riassaporare la “medicina” della penitenza e del digiuno propri della tradizione della Chiesa cattolica, attivando «un percorso di conversione individuale e comunitario, in particolare celebrando spesso e con frutto il sacramento della Confessione-Penitenza-Riconciliazione, riscoprendo anche il valore purificatorio ed espiatorio del sacramento eucaristico». Per il presule «La coscienza morale di ciascuno di noi percepisce quasi epidermicamente che il Signore misericordioso ci ama come e più di una mamma; perciò vuole donarci, quando ci riconosciamo peccatori, le ricchezze della sua bontà, del suo perdono, della sua misericordia. Sì, ci vuole trasfigurati, vuole che noi ritorniamo nella luminosità del Tabor, della Pasqua e dell’Ascensione, come allude la veste battesimale, che diversi tra noi non soltanto rammentano, ma conservano tra i ricordi più cari».