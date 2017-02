Catanzaro, che brividi! Giovinco pesca il jolly al 90’

Catanzaro

Un colpo di fortuna. Tre punti essenziali. L'ultimo minuto porta bene al Catanzaro: il gol di Giovinco certifica l'aggancio in classifica all'Akragas e regala a Erra il primo successo della sua nuova avventura sulla panchina giallorossa.

Poco importa che il successo sia poco meritato dopo una partita noiosa, bloccata e diventata ancora più nervosa proprio per l'episodio decisivo: su un traversone di Icardi il portiere Pane, fino a quale momento migliore in campo, non blocca e lascia al 10 di casa il tiro da tre.