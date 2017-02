Sballo casalingo a colpi di codeina

SOVERATO

I sociologi lo chiamano lo “sballo da esibizione” ed è l’ultima pericolosa moda tra gli adolescenti italiani.

Complici delle pericolose abitudini, ancora una volta, i social network su cui si condivide l’ansia di ostentazione che si lega al desiderio di sfoggiare esperienze di sballo da alcol e droga.

Una moda che è presto sbarcata anche in Calabria, arrivando a coinvolgere alcuni adolescenti della provincia di Catanzaro che, dalla condivisione sul web di foto in discoteca con in mano cocktail, sono passati alla messa in scena di metodi alternativi tra cui, spiegano alcuni studenti della cittadina di Soverato, cocktail casalinghi ottenuti con sciroppi per la tosse, contenenti codeina, shakerati con coca-cola o usati per guarnire il gelato.