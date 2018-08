Calabrese beccato con tre chili di droga

Fermato per un controllo in una stazione di servizio lungo l'autostrada Catania-Siracusa, nel territorio di Lentini, un uomo di 34 anni, Rocco Castagnoli, residente a Sant'Eufemia di Aspromonte (RC), è stato trovato dagli agenti della squadra mobile di Siracusa con circa 3 chili e 300 grammi grammi di cocaina, nascosta nella sua auto, una Fiat Qubo. La droga era custodita in un doppiofondo nel bagagliaio. Castagnoli è stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.