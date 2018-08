Niente scuola ma lavoro, denunciati i genitori

Da quando avevano 11 anni due fratelli, ora di 14 e 16 anni, lavoravano in un panificio. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato durante controlli ad attività commerciali effettuate dal Commissariato Borgo Ognina.

Per madre e padre, che si sono giustificati dicendo che volevano "togliere dalla strada" i loro figli, è così scattata una denuncia per il reato di impiego di minori in attività lavorativa usurante e per violazione degli obblighi d'istruzione.

Per di più, il 16enne è stato anche sorpreso dagli agenti con circa 10 dosi di marijuana, circostanza che gli è valsa una segnalazione alla Prefettura al fine di seguire un programma terapeutico riabilitativo.

Il caso dei due ragazzi è stato segnalato al Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi Sociali del Comune.