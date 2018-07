Scontro in Scozia: grave donna ferita, famiglia è siracusana

Sono già partiti per la Scozia i parenti della famiglia siracusana che giovedì notte ha avuto un incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Scozia.



Si trovavano a bordo di un pulmino della Fiat quando per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato frontalmente

con un Suv che proveniva in direzione opposta. Fatale l'impatto per il bimbo di 4 anni, morto sul colpo. Illeso il fratellino di

3.

Sono ricoverati in terapia intensiva i genitori: gravi le condizioni della donna, agente di Polizia penitenziaria in

servizio a Brucoli, trasportata in elisoccorso in ospedale; il marito, militare della Guardia Costiera ad Augusta, è ricoverato

anche lui in prognosi riservata.



Un'altra donna italiana che si trovava con loro sul pulmino, forse un'amica, è deceduta. Hanno perso la vita i tre occupanti

britannici del Suv.