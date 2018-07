Medico aggredito: l' indagato accusato di tentato omicidio

Tentativo di omicidio: è il reato contestato dalla Procura di Catania al 45enne che è stato arrestato dai carabinieri dopo avere ferito con dei colpi di forbice in testa un medico del reparto di ortopedia dell'ospedale di Acireale dove era ricoverato per una contusione a una caviglia. L'uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip.