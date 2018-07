Medico colpito con una forbice

E' ricoverato con la prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, il medico ortopedico aggredito questa mattina nell'ospedale di Acireale. A colpirlo più volte alla testa con delle forbici prelevate dalla sala gessi dove era in attesa un paziente di 35 anni ricoverato da ieri per una contusione a una caviglia. I carabinieri di Acireale lo hanno arrestato e inviato una relazione alla Procura di

Catania anche per la valutazione del reato da contestare.

Già da ieri dall'ospedale erano stati allertati i carabinieri per l'atteggiamento aggressivo dello stesso paziente, ma gli allarmi erano poi rientrati. Stamattina l'aggressione in sala gessi dove l'uomo era in attesa del medico che doveva procedere alla fasciatura della caviglia dopo un consulto col primario del reparto. Il 35enne quando l'ortopedico è rientrato in sala ha reso la forbice e lo ha colpito ripetutamente alla testa. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri della compagnia di Acireale che hanno bloccato l'uomo e lo hanno arrestato. (ANSA)

"Stiamo affrontando il problema della violenza contro i medici e interverremo con un disegno di legge che prevede un inasprimento delle pene per gli atti violenti contro il personale sanitario". Lo ha ribadito il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un messaggio su Facebook, a seguito di una nuova aggressione ad un medico avvenuta all'Ospedale di Acireale.

"Il ministero e il governo ci sono per migliorare i servizi ma non ci vuole un giorno. Quelli venuti prima di noi - ha rilevato Grillo - non hanno alzato un dito".

In merito all'episodio di Acireale, ha aggiunto Grillo, "ho sentito il direttore generale e sentirò anche il medico coinvolto". Anche i medici, ha concluso Grillo, "sono vittime di un sistema che li ha lasciato soli, ma la violenza va rigettata in tutti i modi".(ANSA).