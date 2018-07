Tir si ribalta sulla A/18, tre feriti

Tre persone che viaggiavano a bordo di Tir sono rimaste ferite a causa del ribaltamento del mezzo, avvenuto stamane lungo l'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale. Due dei tre feriti sono stati trasportati nell'ospedale Cannizzaro di Catania, uno in codice rosso, l'altro in codice giallo. Il terzo è stato trasportato nell'ospedale di Acireale in codice giallo. L'incidente ha mandato in tilt il traffico in direzione Catania. Sul posto la Polizia Stradale.(ANSA)