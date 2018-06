Due chili di marijuana in deposito pizzeria, arrestati titolari

I titolari di una pizzeria di Adrano ( Catania), L. V. G. e M. S., entrambi di 39 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché trovati in possesso di oltre due chili di marijuana, metà dei quali già suddivisi in 1.500 dosi, e di materiale per il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente era in un involucro custodito in un garage adibito a deposito dell'attività commerciale. L'arrestò è stato compiuto da agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano. I due arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.(ANSA)