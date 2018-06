Auto si ribalta sulla provinciale, muore una 30enne

Liliana Montalto, 30 anni, di Ferla, centro montano del Siracusano, è deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenuto stanotte sulla strada provinciale 10 tra Buccheri e Ferla, in provincia di Siracusa. La donna si trovava bordo di un'auto insieme a due amici, un uomo di 28 anni e una ventitreenne, che sono rimasti leggermente feriti.

La macchina, per cause ancora da accertare, si è ribaltata più volte. Liliana Montalto è morta sul colpo mentre gli altri due sono stati trasferiti all'ospedale di Siracusa ma non sono in pericolo di vita. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. I carabinieri hanno effettuato i rilievi. Il sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.