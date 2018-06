Attentato incendiario in uno stabilimento balneare

Qualcuno ha tentato nella notte di dare fuoco allo stabilimento balneare Aziz in contrada Pezza Filippa, località balneare di Scicli, nel Ragusano. Dopo aver disattivato il sistema di video sorveglianza i criminali hanno cosparso pezzi di stoffa di liquido infiammabile e hanno iniziato ad accendere il fuoco.

Non hanno fatto i conti però col fatto che all'interno del locale dormiva un custode che sentiti i rumori è riuscito a mettere in fuga gli incendiari. Ha dato subito l'allarme e utilizzando gli estintori del locale è riuscito ad evitare che le fiamme si propagassero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, ed i carabinieri di Donnalucata che hanno avviato le indagini.