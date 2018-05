Tenta di strangolare moglie, arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia con l'accusa di avere tentato di strangolare la moglie per portarle via il figlio di 8 anni. L'uomo di Ispica (Rg), non ha accettato la separazione dalla moglie che vive nel Catanese, è destinatario di svariati provvedimenti cautelari consistenti nel divieto di avvicinamento alla ex consorte e nell'obbligo di dimora nel comune di residenza.(ANSA)