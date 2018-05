Tentato omicidio, arrestato 46enne

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato Salvatore Scalora, 46 anni, con l'accusa di tentato omicidio con l'accusa di avere inferto alcune coltellate al gestore di una palestra al termine di una lite probabilmente dovuta a divergenze economiche. La vittima è stata subito ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I: ai carabinieri avrebbe fornito la descrizione del suo aggressore.

L'episodio sarebbe accaduto in via XX Settembre, nel centro storico: Scalora avrebbe colpito la vittima alla testa. Rintracciato dai militari è stato trasferito in carcere. (ANSA)