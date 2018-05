Tre chili droga e quattro pistole in casa, arrestato

Terence Salvatore Lupo, di 27 anni, è stato arrestato da personale della Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Nella sua abitazione, nel rione Monte Po, la polizia ha trovato circa tre chilogrammi di droga, una rivoltella e tre pistole semiautomatiche e numerose munizioni. In un borsone sono stati rinvenute e sequestrati: una rivoltella calibro 38, tre pistole semi automatiche, una calibro 22 e due calibro 7,65 e munizioni; 2,5 chilogrammi circa di marijuana, 420 grammi circa di cocaina e 50 grammi di hashish. L'uomo è stato condotto in carcere.