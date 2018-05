Uccide coppia e fugge

E' costata loro la vita una passeggiata solitaria, in una strada poco illuminata delle campagne di Modica ieri a tarda sera. Rosario Gennuso, modicano, vedovo, di 69 anni e la sua compagna Olga, ucraina, di 56 anni sono stati falciati da un'automobile nel quartiere Mista Trebalate, alla periferia di Modica. L'automobilista invece di prestare soccorso, è fuggito, salvo poi costituirsi al commissariato di Modica. Si tratta di una donna di 34 anni, residente della zona, che era alla guida di una Ford Fiesta e che, subito dopo l'impatto violento presa dal panico, non si è fermata per accertarsi delle condizioni delle due vittime. La donna è indagata per omicidio stradale. (ANSA)