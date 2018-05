Bucate gomme auto del sindaco

Ha trovato stamane le ruote anteriori della macchina bucate. Il sindaco di Augusta, Cettina di Pietro, ha denunciato l'episodio alla polizia e poi ha scritto sui social che "Augusta è una città da anni piena di problemi ma non ho mai assistito a tante manifestazioni di odio nei confronti di un'amministrazione". Il riferimento del primo cittadino è alla protesta di alcuni cittadini dopo che da cinque giorni manca l'acqua nel centro storico.

"Si è trattato solo di un guasto alla pompa di un pozzo. Non ho rubato, né intascato mazzette" si sfoga il sindaco. "L'acqua è mancata a casa mia come in tante case e scuole della città, mentre io e il personale del Comune combattevamo per riparare il guasto. Non con la bacchetta magica ma con il lavoro".

Solidarietà a Cettina Di Pietro è stata espressa dalla candidata a sindaco di Siracusa, Silvia Russoniello". (ANSA)