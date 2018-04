Appalti, rinviato a giudizio dirigente del Comune

Il gup di Catania Giancarlo Cascino ha rinviato a giudizio per turbata liberta degli incanti il dirigente del Comune Paolo Italia e il responsabile unico del provvedimento Alfia Pina Aurora Patrizia Sciuto. Al centro dell'inchiesta una gara da 130mila euro per l'acquisto di 'giochi da esterno' del quale Italia era responsabile della Direzione Pubblica istruzione, Sport e Pari opportunità dell'Ente e presidente della commissione di gara e Sciuto la Responsabile utile del provvedimento. Le indagini erano state avviate dai carabinieri dopo la denuncia di una ditta esclusa, la "Green srl", che, assistita dall'avvocato Alessandra Santoro, si è costituita parte civile.

Per la Procura la società è stata esclusa "nonostante la corretta documentazione prodotta". Secondo l'accusa il bando in alcuni allegati prevedeva schede tecniche dal "contenuto esattamente identico da quanto riportato" da un'azienda che partecipava alla gara. Inoltre gli imputati avrebbero ostacolato "la partecipazione di altre ditte, richiedendo, pena l'esclusione, attestazioni di conformità certificate da laboratori Sinal, ente di accreditamento non più esistente dal 2009". "Il tutto - ipotizza la Procura - al fine di individuare fin dal principio l'impresa aggiudicataria della gara".

La prima udienza del processo si terrà il 1 marzo del 2019 davanti la terza sezione monocratica del Tribunale di Catania. "Siamo sereni - ha commentato con la redazione di Catania di Livesicilia.it il difensore dei due imputati, l'avvocato Salvo Liotta - perché Anac ha valutato l'intera procedura e ha archiviato gli esposti della persona offesa. La gara e l'intera procedura sono state effettuate con l'assistenza di consulenti tecnici e legali del Comune che hanno supportato con i loro pareri tutte le decisioni dei miei assistiti".