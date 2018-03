In casa 13 kg marijuana e pistola, arrestati madre e figlio

Madre e figlio minorenne, di 35 e 17 anni, nascondevano nella loro abitazione di Catania 13 chili di marijuana e una pistola a salve Bruni mod.92 calibro 8 completa di caricatore modificata per sparare veri proiettili.

Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, che li hanno arrestati per concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. I militari hanno perquisito la notte scorsa la loro abitazione, nel quartiere San Giorgio, il bilocale nel quale abitavano, nel quartiere San Giorgio, ricavato in un garage e trovato arma e droga in un ripostiglio. La marijuana è stata sequestrata; l'arma sarà inviata agli esperti del Ris di Messina che ne stabiliranno l'eventuale alterazione.