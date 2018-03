In casa con 8 chili di droga, arrestata 27enne

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato una donna di 27 anni, Concetta Orvieto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nascondeva nella sua abitazione 8 chili di droga per un valore di circa 50 mila euro. In camera da letto e in una altra stanza gli agenti hanno trovato numerose buste in plastica contenenti 7 chili di marijuana e un chilo di hashish, 25 chilogrammi di sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente (acido borico), un bilancino di precisione. La donna è stata posta ai domiciliari.(ANSA)