Ritrovate moto da cross rubate nel nisseno

Tre moto da cross rubate in un concessionario di Niscemi (Caltanissetta) del valore complessivo di 30 mila euro sono state ritrovate dalla Polizia di Stato nel garage di un 41 enne di Vittoria, che è stato denunciato per ricettazione. L'operazione è stata portata a termine dagli agenti della squadra mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un cittadino che nottetempo aveva notato alcune persone scaricare le moto da un furgone. Gli agenti sono subito risaliti al titolare della concessionaria, che non si era ancora accorto del furto, che ha presentato una denuncia ed potuto rientrare in possesso delle moto.(ANSA)