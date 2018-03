Incendio in una nota pasticceria

Intimidazione ieri notte ad una nota pasticceria siracusana. Un incendio è stato appiccicato intorno alla mezzanotte danneggiando l'area esterna dell'attività commerciale e in parte i locali interni. I vigili del fuoco hanno spento il rogo sul quale indagano gli agenti della Squadra mobile di Siracusa. Non sono stati ritrovati elementi per affermare con certezza che si tratti di un incendio doloso anche se si tratta della pista privilegiata dagli investigatori. (ANSA)