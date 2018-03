Arrestato latitante catanese

Un uomo di 42 anni, Vincenzo Dato, latitante dal dicembre dello scorso anno dopo un condanna a 4 anni di reclusione per associazione mafiosa, è stato arrestato a Rieti dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di

Catania coadiuvati da quelli del Comando provinciale dalla città laziale. I militari hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di

Catania. Per evitare la cattura l'uomo, individuato in un'abitazione, ha esibito ai militari una carta di identità con dati anagrafici falsi ma con la sua foto. Nell'abitazione i carabinieri hanno trovato altre tre catanesi, tra cui una donna , che sono stati denunciati per concorso in procurata inosservanza delle pena e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Per Dato, ora rinchiuso nel carcere di Rieti, è scattata anche la denuncia per possesso di documento di identificazione falso.

Durante una perquisizione sono stati sequestrati passamontagna, ricetrasmittenti, taglierini e fascette.(ANSA)