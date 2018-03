Nuove rotte da Catania

Trentuno Paesi stranieri collegati con Catania dall'Europa, dall'Africa e dall'Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, otto hub intercontinentali e sette nuove rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend, cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno e aumento delle frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco, Dusseldorf e sulla

Catania-Roma, che in estate arriverà a 40 voli giornalieri (andata e ritorno).

Sono i numeri della 'Summer 2018' dell'aeroporto di Catania, la stagione compresa fra fine marzo e fine ottobre: sette mesi in cui si concentra il meglio dell'offerta delle compagnie aeree e, per esteso, dell'industria del turismo, sia incoming che outgoing dalla Sicilia. Mentre già la Pasqua ormai imminente si annuncia con 205.000 passeggeri in transito su Catania (+10% rispetto allo scorso anno), 75.000 dei quali sono stranieri (+15%). A illustrare alla stampa le novità nello scalo etneo è stato l'ad di Sac Nico Torrisi nel corso di un incontro con i giornalisti convocato dalla presidente Daniela Baglieri e al quale hanno preso parte anche i componenti del Cda. "Mai così tanti hub - ha detto Torrisi - collegati a Fontanarossa come nell'estate 2018: oltre ai due scali italiani di Fiumicino e Malpensa, i passeggeri potranno scegliere fra le grandi piattaforme internazionali di Dubai, Amsterdam, Francoforte, Istanbul, Londra, Madrid, Monaco e Parigi, da dove proseguire il viaggio per gli altri continenti sfruttando fra le varie coincidenze. Analogamente la Sicilia si conferma un brand dalla forte capacità attrattiva: dopo il grande exploit del 2017, quando lo scalo etneo ha raggiunto la cifra record di oltre 9 milioni di passeggeri, anche le previsioni di traffico per la Pasqua 2018 confermano questa tendenza che privilegia la Sicilia".(ANSA)