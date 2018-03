Arrestati 3 pusher

Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato Fabio D'Alessandro, 33 anni, Roberto Belardi, 21, e Cristian Saccone, 22, per spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Sono stati trovati nel rione Picanello dove in tre diversi luoghi avevano nascosto 58 dosi di marijuana, termosaldate con carta alluminio, per un peso complessivo di 130 grammi di droga. Militari dell'Arma hanno anche sequestrato 495 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dellom spaccio. I tre sono stati posti agli domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. (ANSA)