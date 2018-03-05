Uninominale Camera, eletta la Paxia

CATANIA
05/03/2018
336 sezioni su 336. CANDIDA
(ANSA) - 336 sezioni su 336. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- PAXIA MARIA LAURA DETTA LAURA 67.712 47,6 - MOVIMENTO 5 STELLE 64.857 47,2 MESSINA MANLIO 46.477 32,7 - FORZA ITALIA 30.508 22,2 - LEGA 6.659 4,8 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.503 4,7 - NOI CON L'ITALIA - UDC 2.020 1,5 BERRETTA GIUSEPPE 19.299 13,6 - PARTITO DEMOCRATICO 16.058 11,7 - +EUROPA 1.827 1,3 - ITALIA EUROPA INSIEME 409 0,3 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 325 0,2 CHIARAMONTE MARIA 3.534 2,5 - LIBERI E UGUALI 3.271 2,4 MANCUSO PIETRO VINCENZO SALVATORE DETTO PIERO 1.488 1,0 - POTERE AL POPOLO! 1.409 1,0 RIZZOTTO FRANCESCA 1.195 0,8 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.137 0,8 REALE PIERLUIGI 1.156 0,8 - CASAPOUND ITALIA 1.047 0,8 MANOLI GIUSEPPE 542 0,4 - ITALIA AGLI ITALIANI 514 0,4 FELTRI EMANUELE 457 0,3 - PARTITO COMUNISTA 414 0,3 SANTORO GIOVANNA ALESSANDRA 248 0,2 - PARTITO VALORE UMANO 238 0,2 ZAPPULLA ROSA EMILIA CARMELA 195 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 171 0,1
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