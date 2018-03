Ospedali Avola e Lentini, riattivata rianimazione

Saranno attivate nel pieno della loro funzionalità le Unità di Rianimazione degli ospedali di Avola e Lentini, in provincia di Siracusa. L'assessore alla Salute Ruggero Razza, con un provvedimento firmato ieri, ha autorizzato l'Asp di Siracusa ad assumere il personale necessario, già considerato nella dotazione organica aziendale e ad ampliare il numero di posti letto che, a fronte di un fabbisogno stimato in 22 posti, è stato fino ad oggi costituito da sole 8 unità e potrà ora essere interamente colmato. Il via libera arriva dopo una fitta interlocuzione tra Asp e Assessorato. "Abbiamo posto in essere alcune delle misure essenziali che mancavano - ha detto Razza - per migliorare i livelli assistenziali, ridurre il rischio clinico e favorire un importante recupero della mobilità sanitaria in provincia, sulla quale ho chiesto delucidazioni". (ANSA)