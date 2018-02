Furto sacrilego in una parrocchia del ragusano

Furto sacrilego all'interno della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, nel Ragusano. Il tabernacolo, che si trovava dietro l'altare, è stato profanato con l'asportazione della teca contenente le ostie. I ladri hanno portato via tutti gli oggetti di valore per diverse migliaia di euro, tra i quali i soldi delle offerte, i calici e molte altre cose donate negli anni dai fedeli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Scoglitti per individuare i responsabili.