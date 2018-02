Op. San Giovanni, gli indagati

Le persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi nell'operazione denominata San Giovanni condotta a Ragusa dalla Polizia di Stato sono due albanesi, Elvis e Alandro Maloku, rispettivamente di 20 e 22 anni, Salvatore Scatà, di 24, Giuseppe Sergio Aiello, di 27, Marco Aiello, di 22. Misure restrittive anche per tre albanesi, Erion Rapaj, di 26 anni,.H.D., di 24 e H.S., di 25. Ad un tunisino di 25 anni, B.A.A., è stato notificato un divieto di dimora nel Comune di Ragusa. Divieto di dimora anche per un gambiano di 21, T.L. Un albanese oggi di 18 anni, Z.A., è stato collocato in una comunità. Stessa sorte per un 17enne ragusano, S.K.(ANSA)