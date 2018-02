Proiettile recapitato a imprenditore

Un proiettile con un messaggio di intimidazione è stato recapitato ad un imprenditore siracusano, candidato a sindaco del meetup "Amici di Beppe Grillo" (anche se il M5S siracusano ne ha preso le distanze), alle prossime elezioni amministrative a Siracusa. Giovanni Napolitano, titolare di un'azienda di costumi negli Stati Uniti, ex giocatore di pallanuoto dell'Ortigia Siracusa in serie A1, ha trovato la busta nella cassetta delle posta tornando a casa. Stamane si è recato in Questura per denunciare l'episodio e consegnare il proiettile ed il biglietto dove vi era scritto: "Americanu, sta parrannu assai a prossima e' nda testa". (ANSA)