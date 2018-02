Tentano di forzare Atm ufficio postale

Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato la notte scorsa a Catania mentre, insieme con un complice riuscito a fuggire, stavano tentando di forzare lo sportello Atm dell'ufficio postale di Via Canfora utilizzando una fiamma ossidrica e un piede di porco. Gli arrestati sono Santo Tricomi, di 42 anni, e Vincenzo Lodato, di 38. Sono accusati di tentativo di furto aggravato in concorso. Il complice che è riuscito a fuggire li attendeva in auto. Lo sportello Atm ha subìto solo lievi danni mentre il piede di porco, la fiamma ossidrica e gli altri strumenti di scasso rinvenuti sono stati sequestrati. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.(ANSA)