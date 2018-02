In auto con 42 Kg di marijuana

La Squadra Mobile e la polizia stradale di Ragusa hanno arrestato Vincenzo Sorge, 38 anni, di Lentini (Sr) per detenzione di 42,7 kg di marijuana. L'uomo domenica mattina era stato fermato dopo essere fuggito all' alt di una pattuglia della polizia stradale di Vittoria sulla SS 514 in territorio di Chiaramonte Gulfi (RG). Dopo aver abbandonato l'auto con la droga Sorge era fuggito ma è stato fermato di sera a Lentini. (ANSA)