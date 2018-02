Droga, estorsioni e rapina, 15 arresti

I carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone nei territori di Brindisi, Fasano (Brindisi), Oria (Brindisi) e Catania. Nel provvedimento, emesso dal gip di Brindisi su richiesta della Procura, si contestano a vario titolo i reati di concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, tentata estorsione, rapina, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. L'indagine, avviata nel febbraio 2017 e conclusa nell'agosto successivo, ha permesso di smantellare - secondo gli investigatori - due distinti gruppi malavitosi dediti al traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall'Albania.

Quattro persone sono state arrestate in flagranza per spaccio di ingenti quantitativi di droga. Sono stati sequestrati complessivamente 800 kg di marijuana, portata in Italia a bordo di scafi o tir. E' stato anche ricostruito un episodio di tentata estorsione con l'uso di armi da sparo per una partita di droga non pagata.