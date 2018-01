Esce in barca ma non rientra, disperso

Era uscito ieri con la sua piccola imbarcazione dal porticciolo di Brucoli, Augusta, nel Siracusano, ma da allora non si hanno più sue notizie. Domenico Di Grusa, 72 anni, residente ad Augusta è disperso in mare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pensionato è uscito ieri con la sua piccola imbarcazione che è stata poi individuata da un altro peschereccio nella rada di Brucoli. I familiari dell'anziano avevano dato l'allarme per il mancato rientro: alle ricerche stanno partecipando le motovedette della Guardia costiera, i sommozzatori della Guardia costiera e quelli dei carabinieri del nucleo di Messina che stanno perlustrando lo specchio d'acqua dove è stata ritrovata la barca e in volo c'è l'elicottero della Guardia costiera.(ANSA)