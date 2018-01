Aggredisce madre e picchia sorella, arrestato

Un sorvegliato speciale di 28 anni, Jallabi Isslme, è stato arrestato dai carabinieri a Modica (Ragusa) dopo che ha aggredito la madre che non voleva consegnargli del denaro e colpito più volte alla testa con un oggetto contundente la sorella 15enne intervenuta in difesa della donna. Prima dell'aggressione il 28enne aveva minacciato di morte la madre e si è recato in banca con lei per farsi consegnare una consistente somma ma l'intervento di un cassiere che aveva capito la situazione aveva fatto fallire il suo tentativo. (ANSA)