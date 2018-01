Ruba chiavi in auto per furti in casa, arrestato 33enne

Con un disturbatore di radiofrequenze impediva la chiusura elettronica di sportelli di auto non con lo scopo di rubare la vettura, ma di sottrarre le chiavi di casa del proprietario per poi commettere un furto in appartamento. Per sapere dove abitava la vittima gli bastava controllare i documenti di circolazione. E' la tecnica, secondo la squadra mobile di Catania, utilizzata da Stefano Siracusa, 33 anni, arrestato per tentativo di furto su auto. L'uomo è stato sorpreso all'interno di una vettura di una donna e bloccato da un poliziotto fuori servizio. Sul posto sono intervenute delle pattuglie ed è stato arrestato e posto ai domiciliari, anche dopo la visione di riprese di telecamere di sicurezza della zona. A casa sua, durante una perquisizione, la polizia ha sequestrato oggetti di probabile provenienza furtiva, compresi numerosi mazzi di chiavi di case, sottratti verosimilmente ad altre vittime. La polizia invita gli automobilisti a controllare che la vettura sia chiusa prima di lasciarla in sosta.