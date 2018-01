Spaccio a scuola, 3 arresti

Una banda di spacciatori che vendeva droga in una scuola di Ragusa durante l'intervallo e nelle piazze della città frequentate dai giovani è stata sgominata dalla Polizia di Stato, che ha arrestato tre persone, uno delle quali all'epoca dei fatti minorenne, e ne ha denunciate in totale 11. Gli arrestati sono Salvatore Spina, di 21 anni, S.G. di 18, all'epoca delle indagini minorenne, e B.F. di 21. Fondamentale la collaborazione dei dirigenti scolastici. L'operazione, denominata 'Ricreazione', è stata eseguita dalla squadra mobile della Questura, che ha eseguito provvedimenti restrittivi emessi dal Gip della Procura iblea. Gli spacciatori si rifornivano a Catania, contattavano i giovani clienti telefonicamente o su Facebook. Gli scambi di droga avvenivano sempre a scuola o nelle piazze di Ragusa luogo di ritrovo dei più giovani. Dalle intercettazioni dei colloqui tra spacciatori ed i loro genitori è emerso che quest'ultimi anziché punire severamente i figli, si occupavano di nascondere la droga o di disfarsene per evitare altri problemi in famiglia. (ANSA)