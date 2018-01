Ferì il figlio con la mannaia, arrestato

Carabinieri di Librino hanno arrestato un 54enne cinese, in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Catania emesso dopo la sua condanna a tre anni e due mesi di reclusione per lesioni personali aggravate. L'uomo, il 17 marzo del 2014, in preda all'ira lanciò una mannaia, presa dalla cucina del ristorante di cui era titolare, contro il figlio, colpendolo alla gamba. Fu un carabiniere, fuori servizio, del nucleo investigativo del comando provinciale a bloccarlo ed ammanettarlo prima che potesse scagliarsi nuovamente contro la vittima. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in carcere.