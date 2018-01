Cade intonaco da soffitto scuola, 2 ragazze in ospedale

Una porzione d'intonaco è caduta stamane in un'aula al primo piano del liceo polivalente Quintiliano a Siracusa. Due studentesse sono state colpite una alla spalla e l'altra alla testa. Le due giovani sono state portate con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, e sono state dimesse poco dopo. I vigili del fuoco hanno verificato le condizioni del solaio e messo in sicurezza l'aula. E' scattata la comunicazione al Libero Consorzio e al Comune.

Dall'ex Provincia sono arrivati due tecnici che hanno controllato le aule al primo piano, che non presentano crepe o infiltrazioni. Oggi pomeriggio si riunirà un collegio dei docenti, la scuola domani dovrebbe essere regolarmente aperta. Intanto l'associazione Codacons ha preannunciato un esposto alla Procura: "Il Codacons ha più volte sollecitato interventi di natura edilizia nelle scuole siracusane e anche questa volta non si tirerà indietro, per consentire a studenti ed insegnanti di poter lavorare in assoluta sicurezza". L'Unione degli Studenti ribadisce "il disinteresse verso l'istruzione e la scuola. Serve un intervento tempestivo e realmente significativo".