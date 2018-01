Muore travolto da auto

Un pensionato di 74 anni, Aldo Monreale, ha perso la vita questa mattina a Siracusa dopo essere stato travolto da un'autovettura mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10.30 in via Augusta, nei pressi del Palazzo di giustizia. La vittima è deceduta quasi subito, mentre il conducente dell'auto in stato confusionale è stato trasferito in ospedale. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.(ANSA)