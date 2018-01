Riaperta la A/18

E' stata riaperta al traffico l'autostrada Catania-Messina, anche nel tratto Giarre-Fiumefreddo di Sicilia, che era stata chiusa dopo le 4 per la caduta, dovuta al forte vento, di diversi alberi, compreso uno secolare che ha invaso la corsia di marcia, senza procurare danni a mezzi o persone. Resta chiuso il casello di Giarre della A18 per problemi di stabilità di un palo per l'energia elettrica. Un albero è da poco caduto subito dopo il casello di San Gregorio di Catania in direzione di Messina. Si viaggia su una corsia di emergenza. Sul posto è presente personale della polizia stradale di Catania che regola il traffico e tiene in sicurezza la zona, in attesa dell'intervento di tecnici e operai del Consorzio autostrade siciliane. (ANSA)