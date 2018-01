Alberi sull'autostrada, chiuso tratto della A/18

Il tratto di autostrada Messina-Catania, compreso tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, è chiuso per la caduta di alberi sul tratto stradale sradicati dalle fortissime raffiche di vento che da ieri sera soffiano sulla Sicilia orientale. Non si sono registrati danni a cose o persone. Le vetture che sono rimaste bloccate dagli alberi sull'autostrada sono state 'liberate' dall'intervento di personale della polizia stradale e dei vigili del fuoco che hanno aperto dei varchi segando il guardrail centrale, permettendo l'accesso alla corsia libera, in contromano, ad autostrada chiusa. I lavori sono ancora in corso.(ANSA)