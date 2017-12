Il sindaco Bianco vieta i botti a Capodanno

Divieto di far esplodere petardi e fuochi d'artificio dalle 12 del 30 dicembre alle 12 del 7 gennaio. E' quanto stabilisce una ordinanza emessa a tutela dell'incolumità dei cittadini dal sindaco di Catania Enzo Bianco.

In particolare nell'ordinanza si vieta "ai detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati di tutto il territorio cittadino".

In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative - pecuniarie a partire da un importo di 100 euro fino a 500 euro, a cui si aggiungono quelle relative ad ulteriori illeciti.