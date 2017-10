Rapinano trolley con 60.000 euro ai cinesi, 5 fermi

La squadra mobile di Catania ha fermato, su delega della Procura, altre cinque persone ritenute coinvolte nella rapina a tre cinesi a Riposto, il 17 settembre scorso, per rubargli un trolley con dentro 60mila euro in contanti. Sono Ivan Bertino, 32 anni, Giuseppe Di Silvestro, 37, Paolo Di Silvestro, 23, Cristian Gallo, 31, e Gabriele Vassallo, 31. Gli contestano la rapina aggravata, il porto illegale di armi da fuoco e ricettazione. I reati sarebbero stati commessi in concorso con altre cinque persone arrestate in flagranza dalla squadra mobile subito dopo la rapina: Salvatore Bonaccorsi, di 28 anni, Salvatore Calvagna, di 34, Salvatore Giuffrida, di 31, Giovanni Trovato, di 28, e il senegalese, Moustapha Diop Serigne, di 39. Le vittime hanno dichiarato che i 60.000 euro sarebbero serviti per pagare merce già ricevuta. Durante le perquisizioni a uno degli indagati, Gallo, è stato sequestrato mezzo chilo circa di cocaina. Il Gip ha convalidato i fermi ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA)