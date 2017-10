90enne contromano in tangenziale, 2 incidenti e 5 feriti

Si trova ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania un novantenne che ieri alla guida di una Nissan 'Micra' ha imboccato contromano la corsia di sorpasso della Tangenziale della città, ha percorso alcuni chilometri in direzione Siracusa causando due incidenti consecutivi nei quali è rimasto gravemente ferito lui, due donne che sono state giudicate quaribili in 20 e 30 giorni ed altre due donne che hanno riportato lievi ferite.

Lo rende noto la Polizia Stradale. Dopo un primo incidente che ha coinvolto una Citroen 'C3' sulla quale viaggiavano due donne, ferite lievemente, l'uomo ha continuato la marcia per circa due chilometri, fino a quando si è scontrato frontalmente con una Toyota 'IQ' sulla quale viaggiavano madre e figlia.

Dopo il secondo impatto, che ha causato lesioni alle due donne giudicate guaribili in rispettivamente in 30 e 20 giorni nel Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro. "Quanto accaduto - sottolinea la nota della Polizia Stradale - riapre il dibattito sul problema del rinnovo pluriennale della patente di guida rilasciato a persone molto anziane. Queste, infatti, risultano spesso abili al momento della visita medica ma, proprio per l'età, sono suscettibili di repentini peggioramenti, anche a livello psichico, che li rendono così potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica".