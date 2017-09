Stalking su condomini, arrestata

Lanci di bottiglie, di acqua sporca e sputi contro gli abitanti del suo palazzo: sono alcune della accuse contestata a Giovanna Pantano, 59 anni, stalker nel suo condominio, che è stata arrestata dalla polizia di Stato di Catania e portata in carcere. Nei suoi confronti personale del commissariato Borgo Ognina ha eseguito un'ordinanza cautelare del Gip che fa seguito ad altri provvedimenti restrittivi, sempre disattesi dall'indagata: il divieto di dimora a Catania e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini erano state avviate dopo le continue denunce dei condomini dello stabile sulle minacce e le aggressioni di cui erano vittime. La donna avrebbe anche mandato in frantumi vetrate condominiali e porte d'ingresso di case del palazzo. Atti che sarebbero continuati anche nel luglio scorso e anche questi denunciati.

Visto la reiterazione del reato e il mancato rispetto delle precedenti ordinanze il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per la donna.