Ezio Greggio multato va dai vigili e paga

MODICA – Inattesa «visita» al comando della polizia locale di corso Umberto. L’operatore della centrale operativa si è trovato dinanzi all'attore e presentatore Ezio Greggio. «Ho dimenticato di mettere la park card – ha esclamato sorridendo – vorrei pagare la multa prima di andare via da Modica». Il famoso conduttore della trasmissione «Striscia la notizia», in bermuda e scarpe da tennis, dopo avere pagato la sanzione scherzandoci sopra, si è intrattenuto con alcuni vigili urbani, ai quali ha detto di essere venuto a Modica in compagnia e che avrebbe dovuto acquistare la cioccolata modicana. La sua prossima meta era Agrigento. Greggio ha anche detto di essere molto entusiasta di Modica e dei modicani, quindi si è concesso a qualche selfie anche con alcuni curiosi. Il discorso è poi caduto anche sul famoso telegiornale satirico “Striscia la notizia”. Un agente gli ha chiesto se tornerà a presentarlo e Greggio ha assicurato che riprenderà a settembre. Infine qualche simpatica battuta ed i saluti con la promessa di un arrivederci.